5 секретов от детского психолога, как эмоционально подготовить первоклассника к 1 Сентября

«В подготовке детей к началу учебного года, конечно, существуют специальные секретики, которые помогут сделать 1 сентября радостным днём без слез», — объясняет детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. Самый важный из них — режим дня. За несколько недель до школы начните постепенно сдвигать расписание ребёнка к тому ритму, который будет у него во время учёбы. Если всё лето малыш просыпался в десять утра, а теперь ему нужно вставать в семь — резкий переход станет настоящим шоком для организма. Постепенно передвигайте время подъёма и отбоя на 15−20 минут каждые несколько дней. То же самое касается времени приёмов пищи и дневного отдыха. Первоклассник не знает, что такое школьная система, поэтому заранее созданные привычки помогут ему чувствовать себя увереннее в новой обстановке. Даже если ваш ребёнок уже ходил в школу, режимность поможет избежать стресса после летних каникул.