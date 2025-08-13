Россиян призвали выполнить несколько действий для защиты аккаунта на «Госуслугах»

Россиянам напомнили о необходимости надежной защиты аккаунта на «Госуслугах». Стоит выполнить несколько действий, чтобы обезопасить личные данные от кражи. О них рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества, транслирует РИА Новости.
В сообщении заверили, что портал Госуслуг находится под надежной защитой, однако преступники всё же находят способы получить доступ к личным данным пользователей. Чтобы этого не произошло, необходимо установить надежный пароль из различных комбинаций, а также подключить двухфакторную аутентификацию на портале. Это можно сделать в разделе «Безопасность».
«Мошенники находят способы получить доступ к аккаунтам. При этом прямой взлом сервиса невозможен благодаря защите от перебора паролей и кибератак», — говорится в заявлении.
Помимо прочего, рекомендуется установить самозапрет на взятие кредитов. Так мошенники не смогут оформить, например, заявление на микрозайм.
Злоумышленники тем временем разработали обманную схему перед 1 сентября. Мошенники начнут продвигать покупку электроники, в том числе планшетов и смарт-часов.