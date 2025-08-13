Россиян призвали выполнить несколько действий для защиты аккаунта на «Госуслугах»

В сообщении заверили, что портал Госуслуг находится под надежной защитой, однако преступники всё же находят способы получить доступ к личным данным пользователей. Чтобы этого не произошло, необходимо установить надежный пароль из различных комбинаций, а также подключить двухфакторную аутентификацию на портале. Это можно сделать в разделе «Безопасность».