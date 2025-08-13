Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян призвали выполнить несколько действий для защиты аккаунта на «Госуслугах»

В Роскачестве назвали способы защиты аккаунта на «Госуслугах».

Источник: Комсомольская правда

Россиянам напомнили о необходимости надежной защиты аккаунта на «Госуслугах». Стоит выполнить несколько действий, чтобы обезопасить личные данные от кражи. О них рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества, транслирует РИА Новости.

В сообщении заверили, что портал Госуслуг находится под надежной защитой, однако преступники всё же находят способы получить доступ к личным данным пользователей. Чтобы этого не произошло, необходимо установить надежный пароль из различных комбинаций, а также подключить двухфакторную аутентификацию на портале. Это можно сделать в разделе «Безопасность».

«Мошенники находят способы получить доступ к аккаунтам. При этом прямой взлом сервиса невозможен благодаря защите от перебора паролей и кибератак», — говорится в заявлении.

Помимо прочего, рекомендуется установить самозапрет на взятие кредитов. Так мошенники не смогут оформить, например, заявление на микрозайм.

Злоумышленники тем временем разработали обманную схему перед 1 сентября. Мошенники начнут продвигать покупку электроники, в том числе планшетов и смарт-часов.