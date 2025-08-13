Жители САО города Омска дышали производными азота

Обь-Иртышское УГМС опубликовало отчет о состоянии атмосферного воздуха за 12 августа. Превышение ПДК по вредным загрязняющим веществам было зафиксировано в САО — местные жители дышали производными азота.
В Советском административном округе по данным мониторинга УГМС наблюдались 1,4 ПДК диоксида азота и столько же ПДК оксида азота. Превышений по другим загрязняющим веществам в воздухе города Омска в этот день не зафиксировано.
Ранее, в ночь с 11 на 12 августа, по данным телеграм-канала «Чистый воздух», на стационарном посту Обь-Иртышского УГМС в Кировском округе, по адресу 3-я Любинская, 7 наблюдалось превышение ПДК оксида углерода. Концентрация вредного вещества в воздухе составила 1,4 ПДК.
Напомним, ранее «КП Омск» писала, что в начале августа превышения концентрации загрязняющих веществ на этом же посту регистрировались в течение трех дней подряд.