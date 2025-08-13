Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители САО города Омска дышали производными азота

Превышения ПДК по двум загрязняющим веществам были зафиксированы 12 августа.

Источник: Комсомольская правда

Обь-Иртышское УГМС опубликовало отчет о состоянии атмосферного воздуха за 12 августа. Превышение ПДК по вредным загрязняющим веществам было зафиксировано в САО — местные жители дышали производными азота.

В Советском административном округе по данным мониторинга УГМС наблюдались 1,4 ПДК диоксида азота и столько же ПДК оксида азота. Превышений по другим загрязняющим веществам в воздухе города Омска в этот день не зафиксировано.

Ранее, в ночь с 11 на 12 августа, по данным телеграм-канала «Чистый воздух», на стационарном посту Обь-Иртышского УГМС в Кировском округе, по адресу 3-я Любинская, 7 наблюдалось превышение ПДК оксида углерода. Концентрация вредного вещества в воздухе составила 1,4 ПДК.

Напомним, ранее «КП Омск» писала, что в начале августа превышения концентрации загрязняющих веществ на этом же посту регистрировались в течение трех дней подряд.