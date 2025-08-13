Популярный порошок из Испании попал под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Госстандарта.
По данным ведомства, под запретом оказался универсальный стиральный порошок Gama Professional Elite. Его производителем указана Испания. Выяснилось, что изготовитель на маркировке средства написал, что данный порошок может использоваться для стирки в автоматических машинах всех видов.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный испанский порошок. danger.gskp.by.
В Госстандарте заметили: его не следует использовать для стиральных машин с фронтальной загрузкой из-за превышения показателя «пенообразующая способность» — при норме не более 108 мм составил 208 мм. Названный порошок запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 14 августа 2025 года.
