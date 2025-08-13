Россиянам назвали самые выгодные для отпуска осенние месяцы

В компании отметили, что сумма отпускных будет зависеть от количества рабочих дней в месяце ухода в отпуск: чем их больше, тем ниже стоимость одного дня и меньше разница между оплатой труда и отпускными. Для расчета используется средний дневной заработок за последние 12 месяцев.