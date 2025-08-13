Россиянам назвали самые выгодные для отпуска осенние месяцы

Аналитики не рекомендовали брать отпуск в ноябре.
Сентябрь и октябрь станут самыми выгодными месяцами для отпуска, сообщили аналитики сервиса «Авито Работа» по итогам исследования. Эксперты объяснили, что в эти месяцы при стандартном графике можно получить наибольшую сумму выплат за счет большого количества рабочих дней.
«Поэтому для отпуска лучше всего рассматривать месяцы, где больше всего рабочих дней. Так, наиболее выгодными осенними месяцами для отпуска в 2025 году станут сентябрь (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня)», — заявили аналитики. Их слова приводит RT.
В компании отметили, что сумма отпускных будет зависеть от количества рабочих дней в месяце ухода в отпуск: чем их больше, тем ниже стоимость одного дня и меньше разница между оплатой труда и отпускными. Для расчета используется средний дневной заработок за последние 12 месяцев.
Пример: сотрудник с окладом 80 тысяч рублей за двухнедельный отпуск в октябре получит около 38,2 тысячи рублей отпускных и 45,2 тысячи рублей зарплаты за оставшиеся рабочие дни. Общий доход за месяц составит 83,4 тысячи рублей — это на 3,4 тысячи больше обычного.
В ноябре брать отпуск менее выгодно из-за меньшего числа рабочих дней, однако отдых можно продлить, присоединив отпуск к праздничным выходным. Также увеличить длительность отпуска можно за счет отгулов за переработку или работу в выходные. Доноры крови вправе получить дополнительный выходной по согласованию с работодателем.
Ранее в России предложили ввести оплачиваемый отпуск для сотрудников, страдающих от эмоционального выгорания. Инициативу озвучил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Само понятие эмоционального выгорания было признано заболеванием Всемирной организацией здравоохранения в 2019 году.
Орлов отметил, что это состояние проявляется в виде усталости, снижения концентрации и потери мотивации к работе, а игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для здоровья. Он также выделил профессии с высоким риском выгорания, включая реаниматологов, сотрудников хосписов, врачей, работающих с детьми, и определенных IT-специалистов, передает VSE42.RU.