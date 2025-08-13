Ричмонд
В Новосибирске на площади Пименова отметят Медовый Спас

14 августа на ярмарке «Сибирский улей» в Новосибирске пройдёт празднование Медового Спаса.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в 11:00 освятят мёд нового урожая, а в полдень состоится официальное открытие с концертной программой и символическим «открытием» первого бочонка мёда.

Гостей ждут выступления творческих коллективов, угощения и подведение итогов конкурсов «Медовый Сомелье 2025» и детских рисунков. Праздничная программа завершится к 15:00.

Ярмарка работает на площади Пименова перед ГПНТБ ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ранее Сиб.фм писал, что победитель лотереи из Новосибирской области не забрал 5 млн рублей.