В Самарской области в ближайший час ожидается гроза и сильный ветер

Жителей Самарской области предупредили о резком изменении погоды 13 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в ближайший час резко изменится характер погоды. В регионе ожидается гроза и штормовой ветер, сообщают в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Внимание! В Самарской области в ближайшие час ожидается гроза, ливень и штормовой ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду. Днем температура воздуха достигнет +19…+24 градусов, — отметили в сообщении.

ГУ МЧС России по региону просят быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность линий электропередач, не прятаться под деревьями, шаткими конструкциями, рекламными щитами и автобусными остановками.