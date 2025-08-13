В Самарской области в ближайший час ожидается гроза и сильный ветер

В Самарской области в ближайший час резко изменится характер погоды. В регионе ожидается гроза и штормовой ветер, сообщают в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Внимание! В Самарской области в ближайшие час ожидается гроза, ливень и штормовой ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду. Днем температура воздуха достигнет +19…+24 градусов, — отметили в сообщении.
ГУ МЧС России по региону просят быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность линий электропередач, не прятаться под деревьями, шаткими конструкциями, рекламными щитами и автобусными остановками.