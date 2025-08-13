На заводе «Метровагонмаш» приступили к покраске вагонов новосибирского метро

Краску наносят на поверхность кузова с помощью краскопульта, что обеспечивает равномерное распределение краски и предотвращает образование подтёков.
На «Метровагонмаше» начался процесс покраски вагонных корпусов для новосибирской подземки. Операция осуществляется в специально оборудованных боксах, где поддерживаются строго заданные параметры температуры и влажности. Распыление краски на кузов происходит с использованием краскораспылителя, гарантирующего однородное покрытие и исключающего вероятность потеков.
При покраске применяются специализированные лакокрасочные материалы, характеризующиеся отличным сцеплением с металлической поверхностью, сопротивляемостью к воздействию влаги и химикатов, а также обеспечивающие надежную защиту от ржавчины.