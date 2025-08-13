На заводе «Метровагонмаш» приступили к покраске вагонов новосибирского метро

На «Метровагонмаше» начался процесс покраски вагонных корпусов для новосибирской подземки. Операция осуществляется в специально оборудованных боксах, где поддерживаются строго заданные параметры температуры и влажности. Распыление краски на кузов происходит с использованием краскораспылителя, гарантирующего однородное покрытие и исключающего вероятность потеков.