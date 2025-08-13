Московский суд взыскал с Басты долг по коммунальным платежам

Суд в Москве постановил взыскать с рэпера Басты (Василия Вакуленко) и его жены Елены Пинской задолженность по коммунальным услугам, сообщает РИА Новости.
В судебном приказе указано, что пара должна оплатить жилищные и коммунальные услуги, включая тепло- и электроснабжение. Точная сумма долга не раскрывается.
Истцом по делу выступил московский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
У Басты уже возникали финансовые обязательства перед государством: ФНС взыскала с него 34 тысячи рублей. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», эта задолженность образовалась у компании артиста — ООО «Фрэнк Бай Баста».
