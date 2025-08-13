Ричмонд
Московский суд взыскал с Басты долг по коммунальным платежам

Истцом по делу выступил московский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Москве постановил взыскать с рэпера Басты (Василия Вакуленко) и его жены Елены Пинской задолженность по коммунальным услугам, сообщает РИА Новости.

В судебном приказе указано, что пара должна оплатить жилищные и коммунальные услуги, включая тепло- и электроснабжение. Точная сумма долга не раскрывается.

Истцом по делу выступил московский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

У Басты уже возникали финансовые обязательства перед государством: ФНС взыскала с него 34 тысячи рублей. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», эта задолженность образовалась у компании артиста — ООО «Фрэнк Бай Баста».

Ранее сообщалось, что Марии Кожевниковой предъявлен иск о взыскании долгов за услуги ЖКХ и парковку в элитном жилом комплексе на Рублевке.