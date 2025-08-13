Нацгвардия прибыла в город для усиления безопасности: что случилось в США

Военнослужащие Национальной гвардии США прибыли в Вашингтон (округ Колумбия) для выполнения указа президента Дональда Трампа, направленного на борьбу с преступностью в столице. Об этом сообщает NBC News.
Согласно указу главы Белого дома, войска останутся в городе, пока «порядок и законность» не будут восстановлены, но, по данным телеканала, миссия продлится до 25 сентября. Всего в операции задействовано около 800 гвардейцев.
Как отмечает NBC News, вечером 11 августа у Монумента Вашингтона были замечены пять военных автомобилей и около десятка солдат Нацгвардии. Они не общались с журналистом, который пытался выяснить детали их миссии.
О вводе войск Трамп объявил позавчера на пресс-конференции в Белом доме. Поскольку округ Колумбия не является штатом, решение не потребовало согласования с местными властями. Президент уточнил, что полиция города теперь подчиняется напрямую генпрокурору и главе Минюста Пэм Бонди, а офицерам разрешено «делать все, что, черт возьми, они захотят» в ответ на провокации.
«Это единственный язык, который понимают преступники. Они плюют в лицо полицейским, а мы наносим удар, очень сильный удар», — заявил Трамп.
Мэр Вашингтона, демократ Мюриэль Баузер, назвала решение президента «тревожным и беспрецедентным». Она подчеркнула, что структура управления полицией не изменится: руководить будет шеф полиции, подотчетный мэрии, а Бонди будет лишь получать отчеты о работе правоохранителей.
Недавно президент Соединенных Штатов сделал еще одно громкое заявление. Он пообещал, что в Вашингтоне будет наведён порядок, город будет очищен от мусора и нежелательных элементов, а также станет «снова великим».
По словам президента, он уже навёл порядок на границе США, отметив, что за последние три месяца не было ни одного случая незаконного пересечения границы.
Президент Соединённых Штатов накануне также обратился к бездомным с требованием срочно покинуть территорию столицы США. В случае отказа он пригрозил принудительным выселением.
Американский лидер заявил, что администрация страны предоставит бездомным жильё, но оно будет расположено далеко от Вашингтона, а именно — в тюрьме. По мнению Дональда Трампа, именно там и должны находиться бездомные.