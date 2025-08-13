Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацгвардия прибыла в город для усиления безопасности: что случилось в США

Войска Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Национальной гвардии США прибыли в Вашингтон (округ Колумбия) для выполнения указа президента Дональда Трампа, направленного на борьбу с преступностью в столице. Об этом сообщает NBC News.

Согласно указу главы Белого дома, войска останутся в городе, пока «порядок и законность» не будут восстановлены, но, по данным телеканала, миссия продлится до 25 сентября. Всего в операции задействовано около 800 гвардейцев.

Как отмечает NBC News, вечером 11 августа у Монумента Вашингтона были замечены пять военных автомобилей и около десятка солдат Нацгвардии. Они не общались с журналистом, который пытался выяснить детали их миссии.

О вводе войск Трамп объявил позавчера на пресс-конференции в Белом доме. Поскольку округ Колумбия не является штатом, решение не потребовало согласования с местными властями. Президент уточнил, что полиция города теперь подчиняется напрямую генпрокурору и главе Минюста Пэм Бонди, а офицерам разрешено «делать все, что, черт возьми, они захотят» в ответ на провокации.

«Это единственный язык, который понимают преступники. Они плюют в лицо полицейским, а мы наносим удар, очень сильный удар», — заявил Трамп.

Мэр Вашингтона, демократ Мюриэль Баузер, назвала решение президента «тревожным и беспрецедентным». Она подчеркнула, что структура управления полицией не изменится: руководить будет шеф полиции, подотчетный мэрии, а Бонди будет лишь получать отчеты о работе правоохранителей.

Недавно президент Соединенных Штатов сделал еще одно громкое заявление. Он пообещал, что в Вашингтоне будет наведён порядок, город будет очищен от мусора и нежелательных элементов, а также станет «снова великим».

По словам президента, он уже навёл порядок на границе США, отметив, что за последние три месяца не было ни одного случая незаконного пересечения границы.

Президент Соединённых Штатов накануне также обратился к бездомным с требованием срочно покинуть территорию столицы США. В случае отказа он пригрозил принудительным выселением.

Американский лидер заявил, что администрация страны предоставит бездомным жильё, но оно будет расположено далеко от Вашингтона, а именно — в тюрьме. По мнению Дональда Трампа, именно там и должны находиться бездомные.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше