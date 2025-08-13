Нацгвардия прибыла в город для усиления безопасности: что случилось в США

О вводе войск Трамп объявил позавчера на пресс-конференции в Белом доме. Поскольку округ Колумбия не является штатом, решение не потребовало согласования с местными властями. Президент уточнил, что полиция города теперь подчиняется напрямую генпрокурору и главе Минюста Пэм Бонди, а офицерам разрешено «делать все, что, черт возьми, они захотят» в ответ на провокации.