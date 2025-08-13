В Тимирязевском районе построят жилой дом по программе реновации

На севере Москвы построят жилой дом по программе реновации. Он появится по адресу: Линейный проезд, зем. уч. 1. Как рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков, соответствующий проект уже согласован.
«В Тимирязевском районе появится новый жилой дом на 368 квартир. Его построят по программе реновации на месте двух расселенных пятиэтажек. Проект дома согласован и соответствует современным градостроительным нормам», — сказал Щербаков.
В состав жилого комплекса войдут два корпуса. На первых этажах разместятся общественные пространства и коммерческие помещения. В одном из них будет работать центр, который будет предоставлять информацию о программе реновации.
На первом этаже предусмотрены зоны для посетителей, где будут расположены входные группы, комнаты для консьержей и места для хранения колясок. Часть квартир будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями и их близких, а в местах общего пользования будет создана безбарьерная среда.
Данный проект отвечает всем современным требованиям пожарной безопасности. В здании предусмотрена незадымляемая лестничная клетка, а лифтовые холлы будут отделены от коридоров квартир противопожарными дверями. Все помещения, включая квартиры, будут оснащены автоматическими системами противопожарной сигнализации.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подвел итоги реновации за восемь лет. Напомним, программу утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает порядка 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 5,1 тыс. домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить скорость реализации программы реновации в два раза.
Жилые комплексы по реновации строятся в разных округах столицы. В частности, на западе Москвы, в районе Солнцево, объект появится на ул. Матросова, з/у 29/1. Как сообщил Иван Щербаков, согласно проекту, комплекс будет состоять из двух отдельно стоящих корпусов по 5 секций в каждом. Всего запланировано 866 квартир, часть из которых будет адаптирована для людей с ОВЗ. Между зданиями будут созданы пространства для прогулок, отдыха, игр и занятий спортом. Предусмотрена подземная парковка для автотранспорта.