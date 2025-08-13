В Тимирязевском районе построят жилой дом по программе реновации

Жилые комплексы по реновации строятся в разных округах столицы. В частности, на западе Москвы, в районе Солнцево, объект появится на ул. Матросова, з/у 29/1. Как сообщил Иван Щербаков, согласно проекту, комплекс будет состоять из двух отдельно стоящих корпусов по 5 секций в каждом. Всего запланировано 866 квартир, часть из которых будет адаптирована для людей с ОВЗ. Между зданиями будут созданы пространства для прогулок, отдыха, игр и занятий спортом. Предусмотрена подземная парковка для автотранспорта.