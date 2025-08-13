Омский депутат Смолин высказался об отмене домашнего задания для школьников

В Госдуме РФ обсуждают возможность отмены домашнего задания для российских школьников. По мнению ряда депутатов, это необходимо в связи с большой загруженностью детей. Об инициативе сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В свою очередь депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался о предложении неоднозначно.
«Проблема действительно есть. Во-первых, дети перегружены, причем и уроками, и домашними заданиями. Во-вторых, эту нагрузку необходимо снижать», — написал Смолин в своем телеграм-канале.
При этом совсем отменять «домашку», по мнению депутата, нельзя, так как она учит детей самостоятельной работе, а это очень важно. Кроме того, дома дети читают литературу по школьной программе.
«Согласно опросам социологов, в средних классах четверть детей — активно читающие, четверть — многочитающие, а половина — почти не читающие или вообще не читающие. Причем в старших классах нечитающих уже 36%. Возникает вопрос: а будет ли хорошо, если практически все дети перестанут читать, например, русскую классику? Мне кажется, нет», — отметил депутат.
Ранее решить вопрос с чрезмерной нагрузкой школьников депутатам обещал минпросвещения, однако конкретного механизма чиновники не представили. Если депутаты Госдумы поддержат инициативу, домашние задания для омских школьников могут отменить уже в следующем году.