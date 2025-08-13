Работы по укреплению аварийного склона на 2-й Огородной могут быть перенесены

Власти Красноярска рассматривают возможность корректировки проекта по стабилизации опасного склона на улице 2-й Огородной в Октябрьском районе.
Как сообщили в мэрии, для принятия окончательного решения потребуется дополнительное время — соответствующие указания даны департаменту градостроительства по итогам заседания городской комиссии по ЧС.
Особую сложность представляет участок возле дома № 24, где планируется возведение дополнительной подпорной конструкции из 100 свай с глубоким закреплением в плотных грунтах. Этот проект требует согласования с проектной организацией ООО «ГеоИзолПроект», осуществляющей авторский надзор за всеми работами на склоне.
Параллельно специалисты проверят эффективность существующей ливневой канализации, которая в настоящее время отводит воду лишь с одной стороны проблемной зоны. Отдельное внимание уделят организации водоотведения в районе транспортного кольца на 2-й Крутой улице, поскольку сток дождевых вод с этой территории усугубляет эрозию склона на Огородной.
Окончательное решение по возможному изменению проектных решений должно быть принято до конца текущей недели. В администрации подчеркивают, что все корректировки направлены на обеспечение максимальной безопасности жителей прилегающих домов и требуют тщательной проработки.