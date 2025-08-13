Епархия Аляски объявила о проведении Недели молитв перед встречей Путина и Трампа

Епархия Аляски объявила о проведении Недели молитв в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе епархии.
В сообщении отмечается, что молитвы проводятся с целью «провести переговоры с милосердием, усмирить вражду и прекратить кровопролитие».
В епархии также подчеркнули, что молитва за лидеров России и США — это «духовный долг, а не политический акт».
— То, что они происходят на Аляске, имеет для нас большое значение: эта земля издавна была мостом между Россией и Америкой, изначально духовно сформированной православной верой, насажденной здесь святым Германом, святым Иннокентием и святым Яковом (Нецветовым), верой, которую коренные народы Аляски хранят по сей день, — отметили в публикации.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Отмечается, что локации для проведения встречи на Аляске были ограничены, потому что сейчас в штате пик туристического сезона.
По данным СМИ, американская секретная служба арендовала шестикомнатный дом в Анкоридже, который является крупнейшим городом штата.