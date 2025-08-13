В Китае назвали российское оружие, способное изменить мир

Сложившийся глобальный стратегический ядерный потенциал может изменить российская стратегическая крылатая ракета «Буревестник». С таким утверждением в интервью Global Times выступил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
Комментируя реакцию западных СМИ на возможные скорые новые испытания «Буревестника», собеседник издания отметил, что новая российская разработка — это «уникальное оружие».
«В отличие от обычных крылатых ракет, работающих на химическом топливе, Буревестник использует ядерную энергию, что обеспечивает ему практически бесконечную дальность», — отметил Сун Чжунпин.
Военный эксперт добавил, что Россия — это первая страна, которая разработала ядерное оружие, которое приводится в движение ядерной же энергией. Хотя остальные страны ставят ядерные боеголовки на ракеты с химическим двигателем.
«Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале», — сказал Сун Чжунпин.
В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что российские войска провели успешное испытание перспективной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». Глава государства отметил, что ответный ядерный удар России не оставит шансов на выживание любому потенциальному агрессору, который решится на абсолютно неприемлемый запуск ядерного оружия по территории Российской Федерации.
А в 2018-м Путин предложил россиянам выбрать названия новейшим системам российского вооружения. И с того момента сайт Минобороны России обрабатывал за час более 20 тысяч обращений. А за 9 дней голосования на интернет-ресурс ведомства поступило более 7,6 миллионов предложений! В итоге ракету назвали «Буревестник».