5 миллионов ждут: новосибирец не спешит забирать лотерейный выигрыш

Победителю «Большой 8» осталось менее 180 дней для получения суперприза.

Источник: Om1 Новосибирск

Житель Новосибирской области, выигравший 5 миллионов рублей в лотерее «Большая 8» 20 июля 2025 года, пока не обратился за призом. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи» в ответ на запрос Atas.info.

«У обладателя заветного билета есть 180 дней с момента розыгрыша, чтобы предъявить документы и получить приз, однако на данный момент выплата ещё не произведена», — пояснил представитель лотерейной компании, отметив, что новосибирский победитель оказался среди тринадцати счастливчиков, разделивших суперприз размером более 707 миллионов рублей.

Но в отличие от других участников розыгрыша пока не воспользовался своим правом на получение денежного приза, причины чего остаются неизвестными, хотя в лотерейной компании сохраняют надежду, что обладатель выигрышного билета объявится до истечения установленного срока.