Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 13 августа 2025:
1. Молодые супруги погибли на месте, а их трое маленьких детей — на больничных койках: Страшные подробности ДТП в Кагульском районе.
2. Перед выборами граждан Молдовы пытаются разделить по языковому признаку: А народ у нас мудрый — главное, чтобы человек был хороший, а какой он национальности — это все равно.
3. Увидеть Париж и обеднеть: Иностранка пыталась улететь из Кишинева во Францию с незадекларированными 30 тысячами евро — валюту изъяли.
4. Управляемая миграция ведёт к депопуляции: Если из Молдовы уезжают как «рабочие руки», так и «мозги», а взамен приезжают трудяги-мигранты — власти не нужны думающие люди.
5. О чем умолчал Гросу: Гордо показывая парламент Молдовы, спикер забыл рассказать, что здание построено благодаря Ивану Бодюлу, КПСС и СССР.
