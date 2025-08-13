Ограничения на посещение лесов действуют в 37 районах Беларуси

Людей просят воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу — соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.