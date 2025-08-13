Ограничения на посещение лесов действуют в 37 районах Беларуси

Ограничения действуют в шести районах Брестской области — Брестском, Жабинковском, Каменецком, Кобринском, Малоритском и Пружанском, а также в Дубровенском, Оршанском и Сенненском районах Витебской области. Ограничения актуальны и для Гродненского района Гродненской области, девяти районов Могилевской области — Быховского, Климовичского, Кричевского, Могилевского, Мстиславского, Славгородского, Чаусского, Чериковского и Шкловского.
В Минской области от ограничений свободны все районы, а в Гомельской только три — Житковичский, Октябрьский и Светлогорский.
Людей просят воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу — соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.