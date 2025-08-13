В Ангарске запустили производство кемперов в исправительной колонии

На базе ангарской исправительной колонии № 2 началось серийное производство отечественных прицепов-кемперов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга.
Опытный образец уже прошел испытания в автоэкспедиции вокруг Байкала, преодолев более тысячи километров по сложному маршруту. По словам главы Ассоциации Сергея Лобарева, кемпер показал отличные характеристики и соответствует высоким стандартам. Уже поступил первый заказ на пять прицепов.
— Особенность проекта — участие осужденных в производстве. После профессионального обучения они занимаются сборкой кемперов под руководством специалистов. Проект решает несколько задач: развитие внутреннего туризма, импортозамещение и социальная адаптация осужденных, — прокомментировали в пресс-службе Ассоциации.
По мнению специалистов, производство дает возможность освоить востребованную профессию, что снижает риски рецидива после освобождения.
