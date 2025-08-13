В Ангарске запустили производство кемперов в исправительной колонии

Опытный образец уже прошел испытания в автоэкспедиции вокруг Байкала, преодолев более тысячи километров по сложному маршруту. По словам главы Ассоциации Сергея Лобарева, кемпер показал отличные характеристики и соответствует высоким стандартам. Уже поступил первый заказ на пять прицепов.