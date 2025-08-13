Две новые автобусные остановки появились в Хабаровске

С просьбой об установке остановок к мэру обратились жители района, которые получили землю для строительства в качестве многодетные семьи. Финансирование в размере 4,2 млн рублей было выделено в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения, при этом средства поступили от краевой и городской администраций.