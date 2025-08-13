Две новые автобусные остановки появились в Хабаровске

На улице Донской в Хабаровске установлены две новые автобусные остановки. Их обустройство было осуществлено компанией «ДВС-трейд» по поручению мэра города Сергея Кравчука, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.
С просьбой об установке остановок к мэру обратились жители района, которые получили землю для строительства в качестве многодетные семьи. Финансирование в размере 4,2 млн рублей было выделено в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения, при этом средства поступили от краевой и городской администраций.
Как отметил главный специалист городского управления дорог и внешнего благоустройства Максим Бондаренко, ранее ближайшие автобусные остановки находились на расстоянии около километра. Это создавало определенные сложности, особенно зимой, поэтому люди обратились в администрацию, и им помогли.
Новые остановки, выполненные из металлического профиля, расположены с обеих сторон дороги. Также рабочие обустроили тротуары, установили ограждение для безопасности, создали парковочный карман для автобуса, а под навесом поставили лавочку. Эти объекты инфраструктуры находятся всего в нескольких метрах от частного сектора, где построены дома многодетных семей.