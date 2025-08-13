Ричмонд
В трех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы ПВО отразили атаку дронов на севере Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 13 августа, силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в северных районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дроны были уничтожены над территорией Миллеровского, Чертковского и Шолоховского районов.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

