МВД: мошенники просят детей делать фото приложений на телефонах родителей

Телефонные мошенники через обман просят детей делать фотографии всех приложений, установленных на телефоны их родителей, следует из материалов МВД России.
После этого несовершеннолетние, следуя инструкциям аферистов, переводят денежные средства взрослых на счета, которые указывают злоумышленники. МВД России упомянуло один из таких случаев. От действий мошенников пострадала женщина, дочь которой увидела рекламу в мессенджере о якобы выигрыше виртуальных денег, используемых в онлайн-игре.
«Желая забрать “приз”, девочка открыла ссылку, откуда затем ей пришла инструкция», — сказано в материалах МВД.
Ребёнок сделал снимки установленных приложений и отправил фото неизвестному. Позже с девочкой связалась мошенница, через которую жертва обмана отправила все деньги с родительских счетов.
Напомним, ранее в МВД России предупредили, что аферисты используют для сбора персональных данных или рассылки спама поддельные QR-коды, которые якобы ведут на интернет-страницы с «выгодными акциями». Часто обман осуществляется под предлогом «розыгрыша» денег или других призов.