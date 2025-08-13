МВД: мошенники просят детей делать фото приложений на телефонах родителей

После этого несовершеннолетние, следуя инструкциям аферистов, переводят денежные средства взрослых на счета, которые указывают злоумышленники. МВД России упомянуло один из таких случаев. От действий мошенников пострадала женщина, дочь которой увидела рекламу в мессенджере о якобы выигрыше виртуальных денег, используемых в онлайн-игре.