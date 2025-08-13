Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: боевики ВСУ отказываются занимать передовые позиции под Юнаковкой

Военные саботируют распоряжения командования.

Источник: Аргументы и факты

Личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказывается выполнять приказы о выдвижении на передовые позиции в районе Юнаковки (Сумская область). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

По данным источника, военные саботируют распоряжения командования, не желая занимать разрушенные огнем позиции, которые уже непригодны для обороны.

Также отмечается, что украинские подразделения не справляются с несением службы на наблюдательных постах. Причиной называют отсутствие ротации и сильное истощение бойцов.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Северный ветер», в Сумской области солдаты ВСУ пропадают без вести целыми взводами.