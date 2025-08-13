«СВ»: боевики ВСУ отказываются занимать передовые позиции под Юнаковкой

Личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказывается выполнять приказы о выдвижении на передовые позиции в районе Юнаковки (Сумская область). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».