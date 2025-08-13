Личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказывается выполнять приказы о выдвижении на передовые позиции в районе Юнаковки (Сумская область). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
По данным источника, военные саботируют распоряжения командования, не желая занимать разрушенные огнем позиции, которые уже непригодны для обороны.
Также отмечается, что украинские подразделения не справляются с несением службы на наблюдательных постах. Причиной называют отсутствие ротации и сильное истощение бойцов.
Как ранее сообщал Telegram-канал «Северный ветер», в Сумской области солдаты ВСУ пропадают без вести целыми взводами.