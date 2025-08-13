В Госдуме поддержали введение базового дохода для граждан, но с обязательным условием

Ранее Бабаков заявил, что в России может быть введен базовый доход — универсальная выплата для всех граждан. Он отметил, что данная инициатива должна стать основой социальных гарантий. По его словам, у страны есть ресурсы для реализации этого проекта, который может быть осуществлен путем изменения кредитно-денежной политики. Базовый доход предполагает регулярные выплаты всем жителям страны независимо от их занятости и дохода. В настоящее время подобные выплаты не предусмотрены законодательством РФ.