В Госдуме поддержали введение базового дохода для граждан, но с обязательным условием

Нилов выступил против того, что бы базовый доход распространялся на обеспеченных граждан.
При обсуждении идеи базового дохода для граждан России необходимо соблюдать принцип справедливости. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя инициативу вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.
«Поэтому, если это и делать, должен быть соблюден принцип справедливости. Давайте мы поднимем зарплаты бюджетникам, если на это есть ресурсы», — заявил Нилов в беседе с «Лентой.ру».
Он также поддержал меры по дополнительной поддержке нуждающихся и введению минимального дохода, но предупредил о возможном дисбалансе: «В стране 4,5 миллиона человек трудятся за МРОТ и платят налоги. Возникнет ли у них мотивация работать, если соседи получают такую же сумму, не работая?» — отметил он.
Нилов добавил, что выплаты должны быть адресными и не распространяться на обеспеченных граждан — олигархов, высокооплачиваемых чиновников и банкиров. По его словам, необходимо четко определить критерии для получения выплат, чтобы избежать несправедливости и роста иждивенческих настроений.
Ранее Бабаков заявил, что в России может быть введен базовый доход — универсальная выплата для всех граждан. Он отметил, что данная инициатива должна стать основой социальных гарантий. По его словам, у страны есть ресурсы для реализации этого проекта, который может быть осуществлен путем изменения кредитно-денежной политики. Базовый доход предполагает регулярные выплаты всем жителям страны независимо от их занятости и дохода. В настоящее время подобные выплаты не предусмотрены законодательством РФ.