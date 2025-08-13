В Ташкентской области ищут питона, заснятого на видео — подтверждений пока нет

Напомним, что это не первый случай, когда в частных домах в Ташкентской области находят питонов. Некоторые владельцы заводят их ради «понтов» и хайпа в соцсетях, не задумываясь об ответственности и последствиях. Кто знает, может быть, одна из таких змей действительно решила сменить место жительства.