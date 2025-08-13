В Ташкентской области ищут питона, заснятого на видео — подтверждений пока нет

Видео быстро разлетелось по мессенджерам и пабликам, вызвав обеспокоенность среди жителей. Многие начали делиться своими историями и опасениями, ведь случай с питоном — не первый в регионе.
В Управлении экологии Ташкентской области отреагировали на ситуацию. Инспекторы вместе с председателем махаллинского комитета провели обследование улиц махалли «Дурмон» Кибрайского района, организовав поисковые мероприятия. Однако подтвердить наличие питона на месте происшествия не удалось. Территория в настоящее время находится под контролем государственных инспекторов.
Таким образом, пока остаётся загадкой, был ли питон на самом деле, или это фейковое видео. Возможно, он просто успел уползти до прибытия проверяющих. Это мог быть чей-то экзотический питомец, сбежавший от владельца.
Напомним, что это не первый случай, когда в частных домах в Ташкентской области находят питонов. Некоторые владельцы заводят их ради «понтов» и хайпа в соцсетях, не задумываясь об ответственности и последствиях. Кто знает, может быть, одна из таких змей действительно решила сменить место жительства.
Будьте внимательны, особенно в пригородных районах. Смотреть под ноги — теперь не просто совет, а элементарная мера безопасности.