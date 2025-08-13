Новые предметы и факультативы появятся в школах Беларуси с 1 сентября 2025 года. Подробности привели в эфире телеканала ОНТ.
В частности, с нового учебного года появится новый предмет для учащихся десятых и одиннадцатых классов — «История Беларуси в контексте всемирной истории». Его цель состоит в формировании целостной картины мира, развития умений критически оценивать исторические события.
С 1 сентября в белорусских школах также появятся новые факультативы. К примеру, для учащихся восьмых и девятых классов будет введен факультатив «Основы управления квадрокоптерами». Его цель заключается в популяризации инженерных профессий. Занятия будут представлять собой тренировки на симуляторах и упражнения по управлению квадрокоптерами.
Кроме того, для учащихся с седьмых по девятые классы с 1 сентября введут факультатив «Мир сельского хозяйства», который познакомит школьников с основными отраслями, а также особенностями получения продуктов питания.
С нового учебного года вместо двух уроков «Физической культуры и здоровья» будет три. Подобное сможет повысить двигательную активность школьников, создать учреждениях образования комплексную систему здоровьесбережения.
Также для учащихся десятых и одиннадцатых классов в рамках предмета «Трудовое обучение» будет организовано обучение по потребованным профессиям на рынке труда (печник, повар, штукатур, швея, тракторист, слесарь по ремонту автомобилей, оператор АЗС и другие). Школьникам будет присвоен квалификационный разряд.
Вместе с тем учебно-полевые сборы, которые ранее проводились только для кадетов и суворовцев, будут проводиться и для учащихся десятых классов. Они начнутся в 2026 году — с 26 мая по 5 июня (подробнее мы писали здесь).
