В Новосибирске продают Mercedes-Benz за 1,1 млн рублей через торги

В извещении указано, что автомобиль находится в федеральной собственности и был изъят таможней.

Согласно информации, размещенной на портале «ГИС Торги», в селе Верх-Тула Новосибирской области выставлен на продажу через электронный аукцион автомобиль Mercedes-Benz R 280 CDI, произведенный в 2006 году. Стартовая стоимость лота составляет примерно 1,1 миллиона рублей.

В опубликованном уведомлении сообщается, что данный автомобиль является федеральной собственностью и был конфискован таможенными службами. Отмечается, что транспортное средство с иностранными регистрационными знаками не прошло необходимые таможенные процедуры, и реализуется в текущем состоянии, без каких-либо гарантий.

Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области выступает организатором данного аукциона. Проведение торгов запланировано на середину сентября.