Жителям Башкирии объяснили важность уточнения границ участка

Определение точных границ участка — способ избежать конфликтов с соседями, возможность получить разрешение на строительство и быть уверенным при выплате земельного налога. Об этом со ссылкой на Ростреестр Башкирии сообщило издание UfacityNews.ru.
Точные границы земельного участка устанавливаются с помощью межевания — определения координат поворотных точек участка. Данные фиксируются и вносятся в ЕГРН.
Эта процедура нужна при распределении земли, строительстве и расчёте земельного налога. Межевание помогает исправить погрешности в фактической площади и её значение в ЕГРН, чтобы владельцы участка платили налог за реальную землю.
