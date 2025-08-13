Ричмонд
Жителям Башкирии объяснили важность уточнения границ участка

Росреестр объяснил жителям Башкирии, зачем уточнять границы земельного участка.

Источник: Комсомольская правда

Определение точных границ участка — способ избежать конфликтов с соседями, возможность получить разрешение на строительство и быть уверенным при выплате земельного налога. Об этом со ссылкой на Ростреестр Башкирии сообщило издание UfacityNews.ru.

Точные границы земельного участка устанавливаются с помощью межевания — определения координат поворотных точек участка. Данные фиксируются и вносятся в ЕГРН.

Эта процедура нужна при распределении земли, строительстве и расчёте земельного налога. Межевание помогает исправить погрешности в фактической площади и её значение в ЕГРН, чтобы владельцы участка платили налог за реальную землю.

