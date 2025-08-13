Иван Щербаков: согласован проект дома по программе реновации в Тимирязевском районе столицы

Согласован проект жилого дома по программе реновации на севере столицы по адресу: Линейный проезд, земельный участок 1, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
— В Тимирязевском районе появится новый жилой дом на 368 квартир. Его построят по программе реновации на месте двух расселенных пятиэтажек. Проект дома согласован и соответствует современным градостроительным нормам, — рассказал Иван Щербаков.
Дом будет состоять из двух корпусов. На первых этажах разместят помещения общественного и коммерческого назначения, а также Центр информирования о программе реновации.
Также на первых этажах будут вестибюли с входными тамбурами, комнаты консьержей и колясочные. Часть квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан, а в местах общего пользования создадутбезбарьерную среду.
Проект отвечает современным требованиям пожарной безопасности. В здании будет незадымляемая лестничная клетка, а лифтовые холлы отделят от внутриквартирных коридоров противопожарными дверями. Все помещения, включая квартиры, оборудуют автоматическими системами противопожарной сигнализации.