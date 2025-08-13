Названы новые сроки достройки школы на Патрокле

Напоминаем, последний раз сроки ввода школы в эксплуатацию переносились на 1 сентября 2025 года. Ранее строительство школы притормаживали из-за уголовного дела о нецелевом расходовании выделенных на неё средств, затем завершению строительства помешали непогода и дефицит рабочей силы. Других школ в микрорайоне нет, а учебные заведения в соседних районах переполнены, кроме того, Патрокл не соединён с ними ни пешеходными путями, ни маршрутами общественного транспорта. (Точнее, формально автобусы там ходят, но весьма нерегулярно.) Для многих детей Патрокла ближайшей доступной школой оказалась школа на острове Русском.
Активисты Патрокла составили обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на строительство школы № 1. Был начат сбор подписей, в telegram-канале микрорайона опубликовали адреса точек сбора — копии письма с бланками передали консьержкам и охранникам многоквартирных домов, работникам торговых центров, пунктов выдачи заказов и других предприятий. К 12 августа таких точек в микрорайоне было более 20.
На фоне общественного резонанса состоялась встреча местных активистов и главы города. Константин Шестаков заявил, что школа № 1 должна принять детей 1 сентября 2026 года. В конце июня проект МБОУ СОШ № 1 прошел госэкспертизу. Подрядчик получит финансирование, поэтому ожидается ускорение работ на объекте.
Чтобы убедиться в соблюдении сроков, администрация города предложила установить тесное взаимодействие с активистами Патрокла и организовать регулярные визиты общественников на объект строительства. Более подробную информацию по графикам этих визитов обещали предоставить ориентировочно через неделю на очередной встрече.
Также на встрече жителям пообещали новый детский сад на первых этажах одного из строящихся жилых комплексов с возможностью организации начальной школы на базе этого детсада. Рассматривается вопрос открытия кабинетов участковых терапевтов поликлиники № 6 и пункта полиции в микрорайоне.
На собрании присутствовал миллиардер, меценат и руководитель ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев, который уже реализует на Патрокле проект набережной с претензией на «лучший пляж России». Он опроверг слухи, что будет участвовать в завершении строительства школы № 1 или построит вторую школу в микрорайоне. Но проект благоустройства пляжа и территории вокруг местного озера будет продолжен.