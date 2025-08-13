Названы новые сроки достройки школы на Патрокле

Напоминаем, последний раз сроки ввода школы в эксплуатацию переносились на 1 сентября 2025 года. Ранее строительство школы притормаживали из-за уголовного дела о нецелевом расходовании выделенных на неё средств, затем завершению строительства помешали непогода и дефицит рабочей силы. Других школ в микрорайоне нет, а учебные заведения в соседних районах переполнены, кроме того, Патрокл не соединён с ними ни пешеходными путями, ни маршрутами общественного транспорта. (Точнее, формально автобусы там ходят, но весьма нерегулярно.) Для многих детей Патрокла ближайшей доступной школой оказалась школа на острове Русском.