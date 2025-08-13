Депутат Заксобрания Галина Кудрявцева посетила школу в Большом Голоустном

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Галина Кудрявцева в составе делегации губернатора региона посетила поселок Большое Голоустное во время рабочей поездки по Иркутскому району. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента. В числе прочих, депутат посмотрела, как идет подготовка к встрече учеников в местной школе. За время каникул в помещениях провели ремонт, облагородили прилегающую территорию.
— Ещё раз обсудили вопрос создания на базе школы галереи, — рассказала Галина Кудрявцева. — В ней будут размещаться исторические материалы о Большом Голоустном, о жителях этого красивейшего поселения и о богатой истории развития самой школы, которой уже далеко за сотню лет.
Во время визита в поселок одной из тем для обсуждения стало развитие туристической отрасли. Свое мнение по этому вопросу высказали и представители бизнеса, работающие на этой территории. В частности, речь шла о подготовке и привлечении квалифицированных сотрудников. Кроме того, представители власти познакомились с работой одной из местных турбаз, где благодаря бюджетной субсидии были построены модульные домики для размещения гостей.
— Обсудили с предпринимателями их предложения по благоустройству и развитию экологического, культурно-познавательного, гастрономического и других видов туризма. Посёлок Большое Голоустное уже много лет остаётся очень популярным у отдыхающих из разных стран, — поделилась Галина Кудрявцева.
Одна из самых насущных тем — приведение в порядок дороги, ведущей в поселок. Так, сейчас на ней ведется ремонт моста через реку Ушаковка. Пока подрядчики устанавливают временную конструкцию, по которой будет организован объезд на время капитального ремонта. Один из самых проблемных участков, с 46-го по 70-й километры, смогут начать восстанавливать только после проведения необходимых судебных экспертиз. Однако эти работы могут начаться уже осенью.