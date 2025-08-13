Депутат Заксобрания Галина Кудрявцева посетила школу в Большом Голоустном

Одна из самых насущных тем — приведение в порядок дороги, ведущей в поселок. Так, сейчас на ней ведется ремонт моста через реку Ушаковка. Пока подрядчики устанавливают временную конструкцию, по которой будет организован объезд на время капитального ремонта. Один из самых проблемных участков, с 46-го по 70-й километры, смогут начать восстанавливать только после проведения необходимых судебных экспертиз. Однако эти работы могут начаться уже осенью.