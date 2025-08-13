Силы ПВО России за ночь сбили над регионами РФ более 40 беспилотников ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 12 на 13 августа нейтрализовала 46 беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
«С 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Самое большое число БПЛА было сбито в Брянской области — 15. Кроме того, над Волгоградской областью обезвредили 11 дронов, над Ростовской — семь, над Кубанью — пять.
Ещё по два беспилотника российские военные сбили над Азовским морем, Крымом, Белгородской и Воронежской областями.
Напомним, ранее 12 августа военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru заявил, что БПЛА по регионам РФ запускаются небольшими группами с расстояния около 150−300 км. Он уточнил, что, как правило, противник пытается атаковать дронами средней дальности, имеющими размах крыла примерно от 3 до 4 метров.