Соцсети: тигр вышел на автодорогу возле села в Хабаровском крае

В Хабаровском крае недалеко от села Циммермановка заметили амурского тигра, вышедшего прямо на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал «Николаевск-на-Амуре».
Фото животного, утверждает паблик, сделали всего в 28 километрах от Ягодного, но дата съёмки не уточняется, в связи с чем подтвердить достоверность снимка невозможно. На кадре видно, что хищник вышел прямо на проезжую часть. Судя по всему, это взрослый самец — зверь довольно крупный, и кроме того, рядом с ним не было детёнышей.
В последние месяцы тигры всё чаще появляются рядом с населёнными пунктами. Иногда хищники становятся «конфликтными» — нападают на домашних животных или людей. Такие случаи уже фиксировали в Приморье и районе имени Лазо. Обычно причиной выхода к человеческим поселениям становится травма или плохое состояние зверя, из-за чего он вынужден искать еду у людей.
Специалисты охотничьего хозяйства и природоохранных организаций занимаются отловом таких животных. Их либо реабилитируют, либо усыпляют, если они опасны. В этом году уже поймали несколько подобных тигров, в том числе и в Хабаровском крае.