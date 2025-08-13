Технический университет УГМК объявил дополнительный набор на бюджетные места

В общежитии университета каждый блок, где проживают по 3−4 человека, оборудован спальней с учебной зоной, санузлом с душевой. В комнатах — Wi-Fi, телевизор, холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, кровати, шкафы, утюг и гладильная доска. Также в здании есть тренажерный зал и комната отдыха. Безопасность студентов обеспечивается круглосуточной охраной, системой видеонаблюдения и пропускным режимом.