Технический университет УГМК объявил дополнительный набор на бюджетные места

Технический университет УГМК приглашает абитуриентов.

Источник: пресс-служба Технического университета УГМК

В Техническом университете УГМК, что в Верхней Пышме, начался дополнительный набор на бюджетные места. Подать документы можно до 21 августа, сообщили в пресс-службе вуза.

Направления дополнительного приема на очной форме обучения:

  • «Металлургия»,
  • «Электроэнергетика и электротехника»,
  • «Горное дело».

Подать заявления можно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

Университет готовит специалистов не только для предприятий горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников — инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы.

Студенты обеспечены современными условиями для учебы, проживания и отдыха. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащенных современным оборудованием.

В общежитии университета каждый блок, где проживают по 3−4 человека, оборудован спальней с учебной зоной, санузлом с душевой. В комнатах — Wi-Fi, телевизор, холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, кровати, шкафы, утюг и гладильная доска. Также в здании есть тренажерный зал и комната отдыха. Безопасность студентов обеспечивается круглосуточной охраной, системой видеонаблюдения и пропускным режимом.

Рядом с университетом расположены магазины, кафе, кинотеатр, Музейный комплекс гражданской и военной техники — один из самых больших в мире музеев истории техники, ледовая арена и Дворец спорта.

С этого учебного года студенты, имеющие достижения и успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 тыс. рублей.