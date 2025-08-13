Ричмонд
Новосибирский ДК «Энергия», где выступал Мессинг, признали памятником

Здание расположено на Красном проспекте, сейчас там нередко выступают артисты и юмористы.

В Новосибирске бывший ДК электровакуумного завода получил статус памятника архитектуры. Об этом сообщает Atas.info, ссылаясь на распоряжение государственной инспекции, занимающейся охраной объектов культурного наследия.

Сооружение, возведенное в период с 1949 по 1953 годы, теперь входит в список выявленных объектов культурного значения.

В стенах Дома культуры активно функционировали заводские творческие объединения, включая театральные труппы, танцевальные ансамбли. В просторном зале регулярно устраивались киносеансы. Это место было настоящим центром притяжения для работников предприятия и их семей, местом, где рождались таланты и зарождались культурные традиции, тесно связанные с историей завода и города.

Присвоение статуса памятника архитектуры стало важным шагом в сохранении этого уникального здания, которое является ярким представителем советской монументальной архитектуры сталинского периода.