Новосибирский ДК «Энергия», где выступал Мессинг, признали памятником

В стенах Дома культуры активно функционировали заводские творческие объединения, включая театральные труппы, танцевальные ансамбли. В просторном зале регулярно устраивались киносеансы. Это место было настоящим центром притяжения для работников предприятия и их семей, местом, где рождались таланты и зарождались культурные традиции, тесно связанные с историей завода и города.