Свыше 19 тонн сладкого перца и слив не пропустили через Челябинскую область

Об этом информирует Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Все произошло на российско0казахстанском участке госграницы, в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий район).
«Основанием для возврата сборного груза (16,5 т сладкого перца, 2,5 т сливы и 0,2 т древесного крепежного материала), машина с которым следовала из Таласской области Кыргызской республики в Москву, послужило отсутствие в маркировке сливы информации о месте происхождения подкарантинной продукции», — говорится в комментарии.
Перевозчик привлечен к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ — за нарушение порядка ввоза.
Машина с перцем, сливами и крепежным материалом под контролем возвращена на территорию сопредельного государства.