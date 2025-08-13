Свыше 19 тонн сладкого перца и слив не пропустили через Челябинскую область

«Основанием для возврата сборного груза (16,5 т сладкого перца, 2,5 т сливы и 0,2 т древесного крепежного материала), машина с которым следовала из Таласской области Кыргызской республики в Москву, послужило отсутствие в маркировке сливы информации о месте происхождения подкарантинной продукции», — говорится в комментарии.