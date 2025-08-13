Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астрологи рассказали, как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось

В начале следующей недели россияне смогут наблюдать звездопад Персеиды — это не только красивое событие, но и важное для эзотериков. О том, как правильно загадать желание в звездопад, чтобы оно сбылось, рассказали астрологи.

В начале следующей недели россияне смогут наблюдать звездопад Персеиды — это не только красивое событие, но и важное для эзотериков. О том, как правильно загадать желание в звездопад, чтобы оно сбылось, рассказали астрологи.

Так, желание нужно загадывать на падающую звезду. По словам астрономов, звездопад можно будет увидеть во всех регионах России, но лучше делать это за городом, ближе к четырем часам утра и в ясную погоду.

Для гарантированного исполнения загаданных желаний стоит визуализировать то, что вы желаете получить. Затем нужно отпустить загаданное с чувством, что вы имеете полное право на осуществление вашей мечты и близитесь к получению желаемого.

Астрологи добавили, что не стоит сидеть сложа руки и надеяться на звезды: необходимо двигаться к поставленной цели и добиваться осуществления желаемого, передает журнал «7 дней».

Август — как фильм о любви, где есть все: новые герои, драматические повороты и сцены, от которых замирает сердце. Но у трех знаков зодиака имеется билет в первый ряд: им особенно повезет в любви. Счастливчиков назвала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта.

Также ясновидящая Кажетта рассказала «Вечерней Москве», для каких знаков зодиака август станет финансово успешным месяцем.