В Красноярске определен подрядчик для капитального ремонта фонтана «Металлург»

Как сообщили в мэрии, подрядчик обязан завершить все работы до 30 ноября, при этом на выполненные услуги будет действовать двухлетняя гарантия. Отметим, что из 29 городских фонтанов, находящихся на бюджетном содержании, в этом сезоне не работали три объекта: помимо «Металлурга», это «Реки Сибири» и «Икар» в Советском районе. Ремонт самого крупного из них станет важным шагом в благоустройстве общественных пространств Красноярска.