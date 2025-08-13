В Красноярске определен подрядчик для капитального ремонта фонтана «Металлург»

Администрация Красноярска определила подрядчика для восстановления одного из самых крупных городских фонтанов — «Металлург», расположенного в микрорайоне Зелёная Роща у Дворца Труда и Согласия.
Специалисты Управления зеленого строительства уже на следующей неделе приступят к работам на объекте, расположенном в микрорайоне Зелёная Роща у Дворца Труда и Согласия. Фонтан, состоящий из двух чаш с подсветкой, в этом сезоне так и не был запущен, что потребовало его комплексной реконструкции.
В рамках капитального ремонта предстоит полностью заменить гранитную облицовку, отремонтировать чаши, установить новые арматурные каркасы и провести масштабные бетонные работы. Особое внимание будет уделено гидроизоляции и восстановлению брусчатки по периметру. Параллельно модернизируют техническое оснащение фонтана — заменят насосы, трубопроводы, форсунки и световые элементы.
Как сообщили в мэрии, подрядчик обязан завершить все работы до 30 ноября, при этом на выполненные услуги будет действовать двухлетняя гарантия. Отметим, что из 29 городских фонтанов, находящихся на бюджетном содержании, в этом сезоне не работали три объекта: помимо «Металлурга», это «Реки Сибири» и «Икар» в Советском районе. Ремонт самого крупного из них станет важным шагом в благоустройстве общественных пространств Красноярска.