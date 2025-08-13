На рынках Хабаровска поймали сотни нарушителей миграционного закона

В Хабаровске завершилась операция «Рынок-2025», проведённая полицией для контроля над трудовой деятельностью иностранных граждан на рынках и в торговых точках. В центре внимания — законность пребывания и работа мигрантов, а также ответственность работодателей.
За время проверки полицейские посетили 280 объектов, среди которых рынки, торговые комплексы и павильоны общественного питания. Всего проверили 1054 иностранных гражданина. Из них 207 находились в России с нарушениями миграционного законодательства — без нужных документов или с просроченной регистрацией.
Общее количество выявленных административных правонарушений составило 245. Большая часть — 212 — совершена иностранцами. Основные нарушения — нарушение режима пребывания (131 случай), нарушения правил привлечения и использования иностранных работников (41 случай), а также 73 других административных проступка.
Сумма наложенных штрафов превысила 805 тысяч рублей. Кроме того, в отношении пяти иностранных граждан приняты решения о выдворении из страны.
В полиции подчёркивают: подобные мероприятия необходимы для поддержания законности и порядка на рынке труда, а также защиты прав и интересов граждан России. Работодателям и мигрантам напоминают — игнорирование правил ведёт к серьёзным последствиям, включая крупные штрафы и депортацию.
Операция «Рынок-2025» — часть комплексных мер правоохранительных органов по борьбе с нелегальной занятостью и соблюдению миграционных правил на территории Хабаровского края, — сообщает пресс-служба МВД.