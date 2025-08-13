На рынках Хабаровска поймали сотни нарушителей миграционного закона

За время проверки полицейские посетили 280 объектов, среди которых рынки, торговые комплексы и павильоны общественного питания. Всего проверили 1054 иностранных гражданина. Из них 207 находились в России с нарушениями миграционного законодательства — без нужных документов или с просроченной регистрацией.