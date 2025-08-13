Ричмонд
Госкомвоенпром: комплекс для прогнозирования атак дронов разработан в Беларуси

Госкомвоенпром Беларуси сказал о разработке комплекса для прогнозирования атак дронов.

Источник: Комсомольская правда

Госкомвоенпром сообщил, что комплекс для прогнозирования атак дронов разработан в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

«АЛС “Сканер” от Госкомвоенпрома: инновационный комплекс для прогнозирования атак дронов», — сказано в сообщении.

В ведомстве заметили, что программно-аппаратный комплекс АЛС «Сканер» был разработан совместно с компанией «ИнноТех Солюшнс». Он обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства, дает возможность обнаруживать потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БПЛА, в том числе и дроны, которые используются в режиме «радиомолчания».

В Госкомвоенпроме обратили внимание, что указанный комплекс предназначен для раннего обнаружения, а также прогнозирования траектории, определения пространственного положения, параметров полета низколетящих БПЛА.

Кроме того, «Сканер» работает на основе пассивного акустического обнаружения. Так, в его основе заложено использование датчиков, которые фиксируют звуковые волны от винтов и (или) двигателей внутреннего сгорания дронов. Полученная информация обрабатывается программным обеспечением. При его помощи рассчитываются параметры полета, а также прогнозируется траектория дальнейшего движения беспилотника.

Комплекс может применяться автономно, а может и в составе комплексных систем безопасности, которые обеспечивают надежную защиту объектов инфраструктуры в условиях высокой вероятности применения противником БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило, что учение Беларуси и РФ «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября.

Тем временем популярный порошок из Испании попал под запрет продаж в Беларуси.

Кстати, «Минсктранс» заявил о приостановке рейсов из Минска в Вильнюс и обратно.

