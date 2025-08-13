Госкомвоенпром: комплекс для прогнозирования атак дронов разработан в Беларуси

Госкомвоенпром сообщил, что комплекс для прогнозирования атак дронов разработан в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.
«АЛС “Сканер” от Госкомвоенпрома: инновационный комплекс для прогнозирования атак дронов», — сказано в сообщении.
В ведомстве заметили, что программно-аппаратный комплекс АЛС «Сканер» был разработан совместно с компанией «ИнноТех Солюшнс». Он обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства, дает возможность обнаруживать потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БПЛА, в том числе и дроны, которые используются в режиме «радиомолчания».
В Госкомвоенпроме обратили внимание, что указанный комплекс предназначен для раннего обнаружения, а также прогнозирования траектории, определения пространственного положения, параметров полета низколетящих БПЛА.
Кроме того, «Сканер» работает на основе пассивного акустического обнаружения. Так, в его основе заложено использование датчиков, которые фиксируют звуковые волны от винтов и (или) двигателей внутреннего сгорания дронов. Полученная информация обрабатывается программным обеспечением. При его помощи рассчитываются параметры полета, а также прогнозируется траектория дальнейшего движения беспилотника.
Комплекс может применяться автономно, а может и в составе комплексных систем безопасности, которые обеспечивают надежную защиту объектов инфраструктуры в условиях высокой вероятности применения противником БПЛА.
