Семь дронов сбили над Ростовской областью в ночь на среду

В период с 22:35 вторника, 12 августа, до 06:05 среды, 13 августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью семь беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего над страной за этот промежуток времени было уничтожено 46 БПЛА. Из них 15 сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, пять — над Краснодарским краем. И по два — над Белгородской, Воронежской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об отраженной атаке над Чертковским, Миллеровским и Шолоховским районами.
