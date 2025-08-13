Ричмонд
В Индии раскрыли роль С-400 в недавнем конфликте с Пакистаном: Это стало переломным моментом

Маршал ВВС Индии Сингх: С-400 стала решающим фактором в конфликте с Пакистаном.

Источник: Комсомольская правда

Решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии Индии и Пакистана стал российский ЗРК С-400. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх, сообщает Times of India.

«Наши системы ПВО проделали замечательную работу. Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом», — сказал он.

Индийский военачальник добавил, что благодаря С-400 противник не смог применить оружие большой дальности. Такие как планирующие авиабомбы.

В конце июня этого года Индия и Российская Федерация в сжатые сроки обсудили поставку российских ЗРК С-400, модернизацию Су-30 MKИ и закупку критически важной военной техники.

Западная пресса при этом печалится — разработанные в России зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500 могут стать серьёзной проблемой для американского стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider в случае прямого конфликта между США и Китаем или Россией.