Менее месяца осталось до начала матчей «Сибири» в Новосибирске

Континентальная хоккейная лига представила календарь регулярного чемпионата, который стартует 5 сентября. Новосибирская «Сибирь» сыграет первый матч 7 сентября на домашнем льду против хабаровского «Амура». Затем 12 сентября команда примет «Адмирал» из Владивостока, а 15 сентября состоится ответная встреча с тем же соперником. Выездные матчи против «Амура» запланированы на 17 и 19 сентября.