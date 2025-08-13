Менее месяца осталось до начала матчей «Сибири» в Новосибирске

Континентальная хоккейная лига представила календарь регулярного чемпионата, который стартует 5 сентября. Новосибирская «Сибирь» сыграет первый матч 7 сентября на домашнем льду против хабаровского «Амура». Затем 12 сентября команда примет «Адмирал» из Владивостока, а 15 сентября состоится ответная встреча с тем же соперником. Выездные матчи против «Амура» запланированы на 17 и 19 сентября.
Омский «Авангард» начнёт сезон серией из пяти домашних матчей: 8 сентября против казанского «Ак Барса», 11 сентября с «Амуром», 13 и 15 сентября с минским «Динамо», а 17 сентября с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Регулярный чемпионат включает 68 матчей для каждой команды, а плей-офф начнётся 23 марта 2026 года.