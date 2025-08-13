Епархия Аляски объявила ежедневные молебны о мире в преддверии встречи Путина и Трампа

Важно добавить, что встречу Президентов РФ и США ожидают не только верующие, но и все, кто желают скорейшего урегулирования кризиса. Ранее политолог Владимир Жарихин в рамках эксклюзивной беседы с «МК» поделился своим прогнозом относительно предстоящих переговоров, а также объяснил, почему лидеры двух держав выбрали для диалога именно штат Аляска.