Епархия Аляски объявила ежедневные молебны о мире в преддверии встречи Путина и Трампа

Ситкинская и Аляскинская епархия Православной Церкви в Америке призвала верующих ежедневно молиться в преддверии переговоров Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте.
«Пусть каждый приход и дом проведет день молитвы о мире: о защите невинных, о возвращении пленных и об утешении скорбящих и страждущих…», — подчеркнул Алексий, архиепископ Ситкинский и Аляскинский.
Он добавил, что богослужения в храмах штата будут проходить ежедневно с 18:00 по местному времени. Также архиерей отметил, что для всех православных чрезвычайно важно завершение конфликта на Украине.
Важно добавить, что встречу Президентов РФ и США ожидают не только верующие, но и все, кто желают скорейшего урегулирования кризиса. Ранее политолог Владимир Жарихин в рамках эксклюзивной беседы с «МК» поделился своим прогнозом относительно предстоящих переговоров, а также объяснил, почему лидеры двух держав выбрали для диалога именно штат Аляска.
