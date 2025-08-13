На железнодорожном вокзале в Омске с рельсов сошёл тепловоз

Инцидент произошёл 13 августа в 00:25. По информации пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, на станции Омск-Пассажирский произошёл сход тепловоза с одной колесной парой во время маневровых передвижений с пути необщего пользования. Сразу после инцидента на месте работал восстановительный поезд для устранения последствий.
К 01:46 восстановительные работы были завершены, и ситуация нормализовалась. Пострадавших в результате происшествия нет. Важно отметить, что сход тепловоза не повлиял на движение поездов на станции, все рейсы были выполнены в соответствии с расписанием.
В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.