ВС Индии оценили роль российской системы ПВО С-400 в конфликте с Пакистаном

Российский комплекс ПВО C-400 оказал решающую роль в вооруженном конфликте с Пакистаном. Об этом заявил верховный главнокомандующий ВВС Индии, маршал авиации Амар Прит Сингх.
По словам бойца, в ходе майских боевых действий российская система ПВО не пропустила пакистанские самолеты и не позволила им сбросить бомбы на индийскую территорию.
Сингх добавил, что C-400 ликвидировал минимум пять истребителей и один крупный самолет пакистанской армии. Один из них уничтожили на расстоянии около 300 километров — это стало крупнейшим зафиксированным поражением цели ракетой класса «земля-воздух».
Журналисты отметили, что слова индийского военного подтверждают то, что С-400 оборудованы новейшими ракетами 40Н6 с дальностью до 400 километров и работают не только с современными радиолокационными станциями, но и с бортовыми радарами Су-30МКИ.
— Система С-400, которую мы недавно приобрели, кардинально изменила ситуацию, — цитирует Сингха Military Watch Magazine.
6 мая Индия объявила о начале военной операции «Синдур», в рамках которой нанесла точечные удары по «террористической инфраструктуре» Пакистана. Вскоре Исламабад нанес ответные удары, после чего ввел ограничение на использование своего воздушного пространства гражданскими самолетами, закрыв его на 48 часов. В чем причина конфликта между двумя странами, выяснила «Вечерняя Москва».