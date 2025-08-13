ВС Индии оценили роль российской системы ПВО С-400 в конфликте с Пакистаном

6 мая Индия объявила о начале военной операции «Синдур», в рамках которой нанесла точечные удары по «террористической инфраструктуре» Пакистана. Вскоре Исламабад нанес ответные удары, после чего ввел ограничение на использование своего воздушного пространства гражданскими самолетами, закрыв его на 48 часов. В чем причина конфликта между двумя странами, выяснила «Вечерняя Москва».