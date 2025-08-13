В Столбцах ГАИ задержала пьяного водителя маршрутки после звонка пассажирки

Транспортное средство было доставлено на охраняемую стоянку, водитель маршрутки был привлечен к ответственности по части 2 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 200 базовых величин, или 8400 рублей (в августе 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на пять лет.