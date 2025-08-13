В Столбцах ГАИ задержала пьяного водителя маршрутки после звонка пассажирки. Подробности обнародовали в пресс-службе ГАИ Минской области.
«Нетрезвый маршрутчик задержан в Столбцах», — говорится в сообщении.
В дежурную часть Столбцовского РОВД 30 июля примерно в 10.16 поступила информация от пассажирки маршрутного такси Mercedes-Benz. Женщина сообщила, что водитель пьет пиво и, вероятно, собирается везти людей.
Через некоторое время сотрудники ГАИ на улице Центральной остановили указанную маршрутку, водитель которой вез пассажиров по маршруту «Минск — Столбцы». Во время проверки у мужчины были признаки опьянения. Из-за этого его доставили на освидетельствование в больницу. Результат оказался 1,3 промилле.
Транспортное средство было доставлено на охраняемую стоянку, водитель маршрутки был привлечен к ответственности по части 2 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 200 базовых величин, или 8400 рублей (в августе 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на пять лет.
