Вывозом мусора в Ташкенте будет управлять цифровая система

Система будет контролировать график уборки, рассчитывать объемы мусора и необходимое количество техники. Программное обеспечение позволит отслеживать движение мусоровозов, собирать данные о чистоте улиц и внутренних проездов в махаллях.
Toza Poytaxt будет в автоматическом режиме регистрировать объем невыполненных работ и адреса, по которым не вывезли мусор.
С 13 августа систему внедрят в Алмазарском районе столицы. До 1 сентября к Toza Poytaxt планируют подключить все районы Ташкента. Данные мониторинга станут основой для оценки работы коммерческих компаний, городских служб и государственных органов.