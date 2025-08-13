Ричмонд
Вывозом мусора в Ташкенте будет управлять цифровая система

Управление сбором и вывозом бытовых отходов в столице цифровизируют с помощью системы Toza Poytaxt, сообщил хокимият Ташкента.

Источник: Курсив

Система будет контролировать график уборки, рассчитывать объемы мусора и необходимое количество техники. Программное обеспечение позволит отслеживать движение мусоровозов, собирать данные о чистоте улиц и внутренних проездов в махаллях.

Toza Poytaxt будет в автоматическом режиме регистрировать объем невыполненных работ и адреса, по которым не вывезли мусор.

С 13 августа систему внедрят в Алмазарском районе столицы. До 1 сентября к Toza Poytaxt планируют подключить все районы Ташкента. Данные мониторинга станут основой для оценки работы коммерческих компаний, городских служб и государственных органов.