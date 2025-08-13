В Томске ученые создали пористые каркасы для имплантов нового поколения

В министерстве отметили, что несмотря на прогресс, достигнутый в области биомедицинского инжиниринга, реконструкция крупных дефектов костных тканей остается серьезной проблемой в ортопедической и травматологической хирургии. Основная проблема существующих материалов для имплантации — разные показатели упругости искусственного материала и костной ткани. В результате имплантат берет на себя основную нагрузку, а ткани вокруг начинают деградировать. Этот эффект доставляет дискомфорт пациенту и может привести к потере имплантата.