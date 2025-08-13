Ричмонд
Матч Кудерметовой и Таусон на турнире в Цинциннати перенесли из-за дождя

Всего из-за непогоды перенесли четыре матча.

Источник: Аргументы и факты

На теннисном турнире в Цинциннати из-за неблагоприятных погодных условий были перенесены четыре одиночных матча в мужском и женском разрядах.

Организаторы приняли решение отложить встречи, в частности, между немецким теннисистом Александром Зверевым и американцем Брэндоном Накашимой, а также между американкой Джессикой Пегулой и польской теннисисткой Магдой Линетт. На момент приостановки счет в этих матчах был 6:4, 5:4 и 6:7 (5:7), 6:3 соответственно.

Кроме того, позже было объявлено о переносе еще двух матчей, запланированных на этот день. В них должны были сыграть россиянка Вероника Кудерметова против датчанки Клары Таусон, а также американец Бен Шелтон против испанца Роберто Баутисто-Агута.

Финальный день турнира запланирован на 18 августа.

Ранее сообщалось, что во время матча против австралийца Бена Уолтона российский теннисист Даниил Медведев из-за жары был вынужден засунуть голову в морозильную камеру.